22.01 10:12 MIGnews.com

Подробности ночного боя на египетской границе

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Второй канал израильского ТВ опубликовал подробности ночного боя с контрабандистами на границе Израиля и Египта.Несколько десятков контрабандистов прибыли к заградительному забору на границе. Их целью было перебросить на израильскую территорию большое количество наркотиков.К забору были приставлены лестницы. Операцию прикрывали четыре вооруженных расчета контрабандистов. Как только прибыли контрабандисты с израильской стороны, израильский спецназ попытался арестовать преступников. немедленно началась пальба.По одной из версий, огонь открыли по контрабандистам египетские пограничники, контрабандисты стали палить в ответ.В ходе перестрелки был смертельно ранен израильский бедуин из Бир Хадаж. Его привезли на пикапе и бросили у ворот базы Цеелим. Полиция предполагает, что он был ранен египетскими контрабандистами, стрелявшими во всех направлениях.Полиция сообщила о том, что солдаты отряда Маген, наблюдавшие за границей, насчитали по меньшей мере 30 египетских контрабандистов, приблизившихся к границе. Также были идентифицированы четыре джипа на израильской стороне. Люди из джипов подбирали перебрасываемые египтянами мешки с наркотиками. Полиция задержала джип, набитый мешками с наркотиками.