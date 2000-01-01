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22.06 16:41   MIGnews.com

Канадский снайпер убил джихадиста с расстояния 3 450 метров

Снайпер канадского спецназа в Ираке побил все рекорды дальности стрельбы мировой истории, убив джихадиста на расстоянии 3 450 метров.

Канадец, воюющий в составе второй тактической группы, занял позицию на высотном здании. Для того, чтобы поразить цель, ему потребовалось 10 секунд. выстрел был произведен из снайперской винтовки McMillan TAC-50.

В результате ликвидации боевика была сорвана атака ISIS против иракских сил безопасности. Снайпер выступил в качестве орудия “точечной ликвидации”. Альтернативой было применение высокоточных бомб - но они могли причинить вред находившимся в данном районе гражданским.

Военный источник сообщил канадской газете Globe and Mail : “Это - невероятное достижение. Возможно, такой рекорд никогда не удастся побить”.

Прежний рекорд был установлен британским снайпером Грегом Харрисоном, убившим боевика Талибана с расстояния 2475 метров 2009 году.
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