Австралия возобновит авиаудары по Сирии

Правительство Австралии отменило принятое несколькими днями ранее решение приостановить авиаудары по целям террористов в Сирии. Напомним, во вторник Канберра заявила, что из-за сбитого несколькими ВВС США сирийского Су-22 днями ранее перестанет бомбить сирийскую территорию "в качестве меры предосторожности".
"В настоящий момент приостановка отменена", - цитирует Reuters австралийское министерство обороны.
При этом когда именно ВВС Австралии возобновят налеты, в ведомстве не сообщили и от других комментариев по данному поводу отказались.
Вылеты австралийская авиация совершает с расположенной в Объединенных Арабских Эмиратах базы ВВС "Минхад", где дислоцированы 8 австралийских самолетов, участвующие в антитеррористической операции международной коалиции в Сирии и Ираке.