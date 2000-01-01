22.06 12:44 MIGnews.com

Россия, США и Иордания создадут на юге Сирии "мирную зону"

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Россия, Соединенные Штаты и Иордания договорились создать "зону деэскалации" на юге Сирии. Как сообщило 22 июня лондонское арабское издание "Ашарк аль-Авсат", государства подписали соответствующее трехстороннее соглашение.Несмотря на то, что ни российские, ни американские, ни иорданские СМИ об этом не сообщали, газета пишет, что меморандум о взаимопонимании был подписан еще на прошлой неделе.Согласно договору между Москвой, Вашингтоном и Амманом, из расположенной в непосредственной близости к Иордании и Израилю провинции Дераа должны быть вытеснены все "несирийские силы", включая как ливанскую "Хизбаллу", так и иранский Корпус стражей Исламской революции.Согласно условиям меморандума, глубина такой "зоны безопасности" составит 30 км к северу от границы с Хашимитским королевством.