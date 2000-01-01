22.06 13:28 MIGnews.com

В Голландии судят экс-начальника Генштаба ЦАХАЛа

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В суде Нидерландов начался гражданский процесс против бывшего начальника Генштаба израильской армии генерал-лейтенанта Бени Ганца и командующего ВВС ЦАХАЛа генерал-майора Амира Эшеля в связи с гибелью в Газе шести членов семьи гражданина королевства.Как пишет "Гаарец", некий Исмаил Зияд обвиняет Эшеля и Ганца в убийстве его матери, трех братьев, невестки и 12-летнего племянника, утверждая, что все они погибли в результате попадания израильского авиаудара по лагерю беженцев Аль-Бурейдж 20 июля 2014 года.О намерении подать иск Зияд уведомил и министерство обороны Израиля, и израильское консульство в Гааге. Кроме того, об этом сообщило также и государственное телевидение Нидерландов. В новостном выпуске амстердамский адвокат Зияда Лисбет Зегвельд, обращаясь к Ганцу и Эшелю, попросила их ответить в течение шести недель на предложение признать свою вину и возместить ее клиенту ущерб.Зегвельд напомнила, что бомбардировка дома и гибель семьи Зияда нарушает международное законодательство и является военным преступлением. "Гаарецу" она заявила, что непосредственно компенсация не является их главной целью. Они предполагают, что генералы откажутся отвечать за гибель, после чего они готовятся обратиться в гражданский суд Нидерландов.Стоит отметить, что на сайте Главного военного адвоката Израиля говорится, что дом Зиядов служил в качестве центра управления ХАМАСа, поэтому авиаудар предполагался как атака по террористам. Более того, мирных жителей предупредили покинуть помещение, однако Зияд утверждает, что его родные никакого уведомления не получали.