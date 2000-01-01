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Starbucks возьмет на работу 10 000 беженцев | Фото: Open Grid Scheduler / Grid Engine22.06 13:54   MIGnews.com

Starbucks возьмет на работу 10 000 беженцев

Всемирно известная сеть кофеен Starbucks объявила о планах пополнить свой штата беженцами. В частности в европейских кофейнях сети собираются трудоустроить не менее 2,5 тысяч мигрантов из Ближнего Востока и Северной Африки.

В целом, по всему миру, как сообщил основатель сети Говард Шульц, в течение ближайших пяти лет планируется открыть вакансии для 10 тысяч беженцев в 75 странах, где существуют кофейни Starbucks, но своим приоритетом он назвал Соединенные Штаты, что станет своеобразным ответом на иммигрантский запрет президента Дональда Трампа. Таким образом он хочет "помочь и поддержать наших мексиканских покупателей, их партнеров и семьи".

Как сообщается, набирать беженцев уже начали филиалы во многих европейских странах: Португалии, Швейцарии, Испании, Германии, Великобритании, Австрии, Франции и Нидерландах.
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