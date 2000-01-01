22.06 16:23 MIGnews.com

Теракт в Афганистане: десятки погибших и раненых

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В столице южно-афганской провинции Гильменд ,Лашкар-Гах, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, в результате чего погибли десятки мирных жителей и сотрудников сил безопасности, как сообщили местные власти в четверг, 22 июня.Омар Звак, представитель губернатора провинции, сообщил, что по меньшей мере 20 человек погибли и более 50 ранены, включая сотрудников полиции и военных, мирных жителей и сотрудников отделения банка «Новый Кабул», где произошло нападение.На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за теракт. Однако талибы в прошлом атаковали банки, в которых сотрудники полиции, солдаты и другие государственные служащие получали заработную плату.Спасатели МЧС и прохожие пытались помочь пострадавшим, которые были окружены телами погибших. Скорая помощь и частные автомобили эвакуировали пострадавших в больницы.Взрыв произошел в преддверие празднования Ид аль-Фитр на следующей неделе, посвященного концу священного месяца Рамадан.