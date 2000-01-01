22.06 17:57 MIGnews.com

Британская полиция: 51-летний мужчина был жертвой теракта

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51-летний мужчина, обнаруженный мертвым на месте теракта около мечети в Лондоне на прошлой неделе, скончался от "множественных травм", как сообщила в четверг, 22 июня, лондонская полиция.Ранее полицейские были не уверенности в том, умер ли Макрам Али из-за болезни или в результате действий 47-летнего террориста, который протаранил большим фургоном толпу мусульман, выходящих из мечети после молитв.Свидетели теракта в парке Финсбери говорят, что Али, похоже, нуждался в медицинской помощи незадолго до атаки.Погибший мужчина приехал в Великобританию из Бангладеш, когда ему было 10 лет. Его семья описала его как "спокойного, нежного мужчину", которому нравилось "проводить время со своей женой, детьми и внуками".