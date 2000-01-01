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Катарские фирмы запретили экспатриантам покидать страну | Фото: Thinkstock22.06 21:36   MIGnews.com

Катарские фирмы запретили экспатриантам покидать страну

Экспатрианты, работающие в Qatar Petroleum и других организациях, заявили в четверг, что их работодатели отменили отпуска и запретили им покидать Катар после его раскола с другими арабскими государствами.

Катарские чиновники сообщили, что некоторые отпуска были отменены в "основных секторах государственного сектора", чтобы держать персонал под рукой, поскольку власти планируют справиться с кризисом, но не упомянули об ограничениях на поездки.

Руководители и инженеры экспатриантов в энергетическом секторе заявили, что это началось на следующий день после того, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали торговые и транспортные связи с Катаром, обвинив его в поддержке исламских боевиков.
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