ISIS взорвал мечеть, в которой был провозглашен "халифат"
Исламское Государство взорвало в Мосуле мечеть ан-Нури - ту самую, в которой в июле 2014 года было провозглашено создание “халифата”.
Мечеть была построена 845 лет назад султаном Нур ад-Дином аз-Зенки.
Офис премьер-министра Ирака распространил заявление, в котором говорится, что “подрыв минарета аль-Хадба и мечети ан-Нури равносилен официальному признанию поражения”.
На минарете аль-Хадба с июня 2014 года развевался черный флаг ISIS.
Агентство новостей Исламского Государства Amaq обвинило американцев в том, что они уничтожили мечеть.
Пресс-представитель международной коалиции полковник Джон Дорриан заявил: “Мы не наносили удара по данному району”.
Командир сухопутного компонента коалиции генерал-майор Джон Мартин заявил: “Ответственность за уничтожение мечети лежит на ISIS. Это - преступление против людей Мосула, против всего народа Ирака, и это пример того, почему эта брутальная организация должна быть уничтожена”.
На фотографии, распространяемой государственными СМИ Ирака видно, что минарет и мечеть в результате взрыва сравняли с землей.
Мечеть была уничтожена в тот момент, когда иракский спецназ прорвался в Старый Город Мосула и находился в 50 метрах от мечети.
Старый Город Мосула полностью окружен, и боевики ISIS блокированы в нем.
Мечеть уничтожена в финальные дни Рамадана - самого святого времени в жизни мусульман. Иракские власти рассчитывали на то, что мечеть удастся освободить к Ид аль-Фитр.