22.06 06:54 MIGnews.com

ISIS взорвал мечеть, в которой был провозглашен "халифат"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Исламское Государство взорвало в Мосуле мечеть ан-Нури - ту самую, в которой в июле 2014 года было провозглашено создание “халифата”.Мечеть была построена 845 лет назад султаном Нур ад-Дином аз-Зенки.Офис премьер-министра Ирака распространил заявление, в котором говорится, что “подрыв минарета аль-Хадба и мечети ан-Нури равносилен официальному признанию поражения”.На минарете аль-Хадба с июня 2014 года развевался черный флаг ISIS.Агентство новостей Исламского Государства Amaq обвинило американцев в том, что они уничтожили мечеть.Пресс-представитель международной коалиции полковник Джон Дорриан заявил: “Мы не наносили удара по данному району”.Командир сухопутного компонента коалиции генерал-майор Джон Мартин заявил: “Ответственность за уничтожение мечети лежит на ISIS. Это - преступление против людей Мосула, против всего народа Ирака, и это пример того, почему эта брутальная организация должна быть уничтожена”.На фотографии, распространяемой государственными СМИ Ирака видно, что минарет и мечеть в результате взрыва сравняли с землей.Мечеть была уничтожена в тот момент, когда иракский спецназ прорвался в Старый Город Мосула и находился в 50 метрах от мечети.Старый Город Мосула полностью окружен, и боевики ISIS блокированы в нем.Мечеть уничтожена в финальные дни Рамадана - самого святого времени в жизни мусульман. Иракские власти рассчитывали на то, что мечеть удастся освободить к Ид аль-Фитр.