22.06 07:55 MIGnews.com

Суд запретил Эль-Алю пересаживать женщин из-за ортодоксов

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Национальный авиаперевозчик Израиля "Эль-Аль" должен перестать идти на поводу ультраортодоксальных пассажиров, которые не хотят сидеть рядом с женщинами из-за боязни непреднамеренного физического контакта. Соответствующее распоряжение издал 21 июня мировой суд Иерусалима."Ни при каких обстоятельствах члены экипажа не должны попросить пассажиров пересесть с мест, указанных в их билетах, из-за нежелания соседнего пассажира сидеть рядом с ними из-за их половой принадлежности. Эта политика является прямым нарушением закона о запрете дискриминации", - гласит решение судьи Даны Коэн-Лека.Как известно, пассажирок "Эль-Аль" регулярно просят пересесть с их мест, потому что мужчины-харедим отказываются сидеть рядом с ними. Решение суда должно положить конец длившейся годами скандальной практике.Иск в Иерусалимский суд подал Центр религиозных действий Израиля, который требовал признать данную политику противоречащей израильскому законодательству.В ходе судебного слушания представители авиакомпании заявили, что "Эль-Аль" выступает против какой-либо формы дискриминации в отношении своих пассажиров, а экипаж на бортах компании находится "на передовой предоставления услуг широкому кругу пассажиров".Помимо основного постановления судья Дана Коэн-Лека присудила выплатить 6500 шекелей моральной компенсации 82-летней Рене Рабинович – одной из пассажирок, пострадавших от дискриминации "Эль-Аля". На борту рейса Нью-Йорк-Тель-Авив, несмотря на пожилой возраст (а, соответственно, и проблемы со здоровьем - Рене вынуждена передвигаться на инвалидной коляске) женщина, к слову пережившая Холокост, была вынуждена пересесть из-за своего ортодоксального соседа.