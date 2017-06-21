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Религиозных солдат спасли от толпы харедим в Иерусалиме 22.06 07:47   MIGnews.com

Религиозных солдат спасли от толпы харедим в Иерусалиме

Десятки ультраортодоксов собрались у синагоги Шитблах в квартале Бейт Исраэль в Иерусалиме, узнав о том, что там молятся религиозные солдаты ЦАХАЛа.




Три религиозных солдата, прибывших на вечернюю молитву, оказались заблокированными толпой разъяренных харедим.

К месту событий прибыла полиция. Она была встречена градом камней, бутылок и яиц. Солдат эвакуировали из синагоги. Никто не пострадал.
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