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Попугай рассказал об убийстве своего хозяина | Фото: Thinkstock22.07 11:29   MIGnews.com

Попугай рассказал об убийстве своего хозяина

Жительницу американского штата Мичиган Гленну Дарэм признали виновной в убийстве своего мужа Мартина. Родственники покойного уверены, что об этом свидетельствуют последние слова жертвы, которые постоянно повторяет живший у этой семейной пары попугай жако.

Инцидент произошел весной два года назад в деревне Сэнд-Лейк. В мае 2015 года 47-летняя Гленна Дарэм выстрелила в своего супруга 5 раз. После этого, женщина попыталась застрелиться, однако ранение в голову оказалось не смертельным.

Жюри присяжных признало женщину виновной в предумышленном убийстве. В августе этого года ее ждёт приговор.

Так, попугай жако по кличке Бад, доставшийся в итоге бывшей супруге покойного Кристине Келлер, по ее рассказам, не раз повторял голосом бывшего хозяина фразу "Не стреляй!", сопровождаемую нецензурной бранью.

Как отмечает BBC News, на суде птица не присутствовала.

Обвинение поначалу рассматривало возможность использования издаваемых попугаем звуков в качестве аргумента обвинения. Но вскоре эту идею отклонили, так как птицу вряд ли пригласят в суд для дачи свидетельских показаний.
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