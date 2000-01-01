22.07 16:55 MIGnews.com

Синагога Стамбула пострадала "за Аль-Аксу"

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На этой неделе в турецком Стамбуле прошла демонстрация, участники которой выступили против установки металлоискателей на пропускном пункте на Храмовой Горе.Как сообщает местная газета Hurriyet, в четверг несколько десятков демонстрантов с антиизраильскими транспарантами собрались вокруг синагоги Неве-Шалом в стамбульском районе Галата. В ходе акции они били двери синагоги ногами и кидали в нее своими же транспарантами, незначительно повредив фасад."Сионисты ограничивают свободу вероисповедания наших братьев. Мы собрались, чтобы ограничить вашу свободу вероисповедания. Неважно, прогонят ли нас сегодня, завтра мы придем опять. Мы никого не впустим", - цитирует издание демонстранта Кюршата Микана.В местной еврейской общине это назвали запугиванием и провокацией, призвав это остановить и наказать в судебном порядке ответственных за разжигание ненависти.Многие общественные деятели Турции осудили случившееся. Обозреватель Hurriyet Мурат Йетин призвал не направлять на "еврейскую общину, часть турецкого общества" угрозы насилия из-за действий израильского правительства.Укрывающийся в Нидерландах журналист-диссидент Целяль Альтунтас написал в Twitter, что "еврейская община Турции не ощущает себя в безопасности".Осудили антисемитскую демонстрацию также Антидиффамационная лига и Всемирный еврейский конгресс.