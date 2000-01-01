22.07 21:52 MIGnews.com

С Храмовой Горы уберут металлоискатели

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Израильские власти намерены убрать рамки-металлоискатели при входе на Храмовую Гору, которые были установлены на прошлой неделе. Вместо этого в воскресенье будут представлены другие различные меры безопасности, включая доступ для мусульман через узкие, огражденные маршруты.Как сообщило израильское телевидение, в ночь с субботы или же рано утром в воскресенье городские работники Иерусалима под руководством полиции построят огражденные "рукава безопасности" ко входу на Храмовую Гору, предназначенные для мусульманских верующих.Любая подозрительная личность на другом выходе из корридора будет остановлена и досмотрена при помощи ручного металлодетектора.Помимо того всем посетителям святыни могут запретить проносить с собой сумки.Данные меры якобы были приняты 22 июля начальником иерусалимской полиции Йорамом Халеви и градоначальником столицы Ниром Баркатом, однако были ли они согласованы с лидерами мусульманской общины или Вакфом, никакой информации нет.В отчете подчеркивается то, что представители властей однократно подчеркивали то, что рамки-металлоискатели могут быть временной мерой безопасности. Поэтому если же описанная выше инициатива будет реализована, что нынешние металлодетекторы смогут убрать, но должно снизить уровень напряжения с арабским сектором.Кроме того, против рамок выступил Координатор деятельности правительства на территориях (КОГАТ) генерал-майор Йоав Мордехай и министр строительства Йоав Галант. Они оба поддержали поиск альтернативных решений в пользу безопасности.