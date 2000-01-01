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Внука основателя компании Red Bull разыскивает Интерпол 22.08 10:32   MIGnews.com

Внука основателя компании Red Bull разыскивает Интерпол

Внука основателя компании Red Bull Вораюта Ювиттхайю, Интерпол объявил в розыск. Об этом сообщает Bangkok Post

Интерпол разослал во все входящие в него 190 стран так называемое синее извещение — запрос информации о личности и местонахождении разыскиваемого. Некоторые страны уже ответили на запрос организации, заявив, что у них нет данных о Ювиттхайе. Синие извещения позволяют Интерполу только установить местонахождение подозреваемого. Его экстрадиции через дипломатические каналы должны добиваться национальные правоохранительные органы. Отделение Интерпола в Таиланде также добивается выпуска красного извещения, которое равнозначно ордеру на арест Ювиттхайю.

Бизнесмен разыскивается по обвинению в убийстве полицейского в 2012 году. Ferrari, за рулем которого, предположительно, был 31-летний Ювиттхайя, сбил насмерть сотрудника полиции. Протащив его тело несколько метров. Сам Ювиттхайя скрылся с места происшествия. После кратковременного ареста бизнесмен смог выйти под залог. С тех пор он игнорировал вызовы на допросы, а обвинение ему так и не было предъявлено. В начале сентября по одному из эпизодов данного дела — неоказание помощи пострадавшему — истекает срок давности. По данным издания, в связи с этим шансы привлечь Ювиттхайю к ответственности «равны нулю», однако законодательство Таиланда позволяет преследовать бизнесмена по другому эпизоду — неосторожному вождению — вплоть до 2027 года.

Ворают Ювиттхайя приходится внуком Чалео Ювиттхайя — основателю компании Red Bull. Чалео Ювиттхайя основал компанию T.C. Pharmaceuticals в 1962 году, которая через восемь лет выпустила первый энергетический напиток. Который изначально имел название "Krathing Daeng" («Красный бык»).
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