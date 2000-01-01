22.08 11:58 MIGnews.com

Кирилл Серебренников задержан по подозрению в мошенничестве

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Художественный руководитель московского театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников задержан правоохранительными органами по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета России.По версии следствия, Серебренников стал организатором хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Его действия квалифицируют по ч.4 ст.159 (мошенничество в особо крупном размере).В ближайшее время следователи намерены предъявить ему официальные обвинения и решить вопрос об избрании меры пресечения, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.Как ранее сообщало СМИ, Следственный комитет в рамках дела "Седьмой студии" назначил экспертизу заграничного паспорта худрука "Гоголь центра" Кирилла Серебренникова, в результате чего он не может выехать за границу.По версии следствия, с 2011 по 2014 годы руководство "Седьмой студии" похитило несколько десятков миллионов рублей бюджетных средств, выделенных на развитие и популяризацию искусства. Одним из проектов, по версии Следственного комитета, был якобы не поставленный спектакль "Сон в летнюю ночь". Сумма ущерба, согласно данным следствия, по этому эпизоду составляет более 2,3 млн рублей. Защита фигурантов неоднократно заявляла, что данный спектакль был поставлен.Ранее худрук "Гоголь-центра", основатель "Седьмой студии" Кирилл Серебренников проходил по делу о мошенничестве в качестве свидетеля. Обвиняемыми по делу являлись бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, бывший гендиректор студии Юрий Итин и бывший генеральный продюсер предприятия, экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский.