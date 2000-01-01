22.08 12:03 MIGnews.com

В машине марсельского психопата нашли исламистские книги

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В машине, на которой был совершен наезд в Марселе, были обнаружены книги о философии и исламе. Об этом заявил глава МВД Франции Жерар Коллон в эфире одного из телеканалов, передает РИА Новости.Как сообщалось, в понедельник машина, числившаяся в угоне, в разных районах Марселя врезалась в две автобусные остановки. В результате произошедшего погибла женщина, еще один человек получил ранения и был госпитализирован.Вскоре сотрудники полиции задержали 35-летнего мужчину по подозрению в причастности к происшествию, он помещен под стражу. По данным французских СМИ, подозреваемый страдает расстройством психики.По словам Коллона, власти не квалифицируют инцидент как теракт.Также глава МВД подчеркнул, что психиатрические больницы с полицией не сотрудничают, по причине врачебной тайны. При этом глава МВД отметил, что необходимо найти способ предотвратить опасные действия людей с психическими расстройствами.Коллон заявил, что угроза терактов во Франции остается "высокой", с начала года были предотвращены девять терактов.