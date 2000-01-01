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Пожар в Ростове: под завалом нашли труп мучжины 22.08 12:04   MIGnews.com

Пожар в Ростове: под завалом нашли труп мужчины

Во время пожара в Ростове-на-Дону погиб мужчина, его тело было обнаружено при разборе завалов после пожара. Личность погибшего пока не установлено. Следователи проводят проверку факта его гибели. Об этом сообщил представитель управления СК по региону.

Пожар начался 21 августа днем в центре Ростова-на-Дону. Он охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью города. Огонь разгорелся в частном жилом доме на Нижегородской улице. После этого он перекинулся на соседние дома, передает РИА Новости.

МЧС сообщило о локализации возгорания на площади в 10 тысяч квадратных метров вечером 21 августа. Сейчас открытое горение ликвидировано. Пожарные продолжают разбирать завалы и проливать очаги тления.

Всего огнем повреждены почти 120 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек. Девять госпитализированы.


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