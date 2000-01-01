22.08 12:42 MIGnews.com

Сорвана попытка инфильтрации на самую секретную базу ЦАХАЛа

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Газета Едиот Ахронот сообщает о том, что благодаря бдительности охраны была сорвана попытка инфильтрации на одну из самых секретных баз разведки ЦАХАЛа, расположенную в центре Израиля.На прошлой неделе на КПП базы явился человек, утверждавший, что он является работником кейтринговой компании, обслуживающей солдат. Работник, приходивший на базу раньше, в этот день не пришел.Охрана изучила удостоверение личности человека и увидела, что оно подделано - выдано на имя другого фотография в нем подменена. На базу была вызвана полиция, и инфильтранта на месте арестовали.Об инциденте был поставлен в известность начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал Гади Айзенкот. Айзенкот приказал немедленно провести проверку всех гражданских компаний, работающих по контракту с ЦАХАЛем и осуществить проверку безопасности лиц, допускаемых на базы.Известно, что арестованный является гражданином армянского происхождения.