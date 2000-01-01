22.08 13:05 MIGnews.com

Соседи террориста: он был скромным, спокойным и замкнутым

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Соседи ликвидированного накануне водителя фургона Юнеса Абу Якуба, совершившего наезд на пешеходов в Барселоне, охарактеризовали как сдержанного и спокойного человека, сообщает во вторник испанская газета "А-Бэ-Сэ".По ее данным, несколько жителей каталонского города Риполь, живших по соседству с Юнесом, рассказали журналистам издания, что он был человеком "скромным, спокойным и замкнутым".По их словам, он общался в основном с группой выходцев из Марокко, с которыми вместе учился.Накануне полиция Испании сообщила, что исполнитель теракта в Барселоне Абу Якуб уничтожен в ходе спецоперации полиции Каталонии в городе Субиратс.Первоначально испанская полиция подозревала 17-летнего Мусу Укабира, предположительно, находившегося за рулем фургона во время теракта в Барселоне. В пятницу вечером стало известно, что он был ликвидирован в Камбрильсе в ходе перестрелки со стражами порядка наряду с другими четырьмя подозреваемыми в причастности к нападению.Как стало известно в понедельник, число жертв двух терактов в Каталонии, происшедших на минувшей неделе, увеличилось до 15 человек, более 100 получили ранения.Вечером 17 августа автофургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне. Позднее пять человек получили травмы и один погиб при попытке наезда на пешеходов в Камбрильсе.