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Члена группировки ГТА Хазратхона Додохонова доставили в суд 23.08 05:27   MIGnews.com

Члена группировки ГТА Хазратхона Додохонова доставили в суд

Члена "банды ГТА" Хазратхона Додохонова, который был ранен во время перестрелки в Мособлсуде, доставили на судебное заседание.

"Хазратхона Додохонова доставили в суд, он примет участие в сегодняшнем заседании", - сообщила журналистам пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.

Во вторник Мособлсуд продолжит рассмотрение дело так называемой "банды ГТА".

Ранее сообщалось, что другой предполагаемый член банды, также участвовавший в перестрелке - Фазлетдин Хасанов, скончался от полученных ранений в больнице.

Пятеро подсудимых по делу "банды ГТА" 1 августа напали на двоих сопровождавших их сотрудников полиции и устроили перестрелку в здании Мособлсуда. В результате трое бандитов были убиты, пятеро человек получили ранения, в том числе двое подсудимых.

Еще четверо подсудимых по данному делу в нападении не участвовали, в момент инцидента, они находились в это время в зале суда.

Так называемая "банда ГТА" была создана, по данным СКР, в 2012 году. В ее состав входили четырнадцать человек, все они были уроженцами центральноазиатских республик. К 2014 году на территории Москвы, Московской и Калужской областей бандиты убили 17 человек, еще два человека были ранены. Девять участников ОПГ предстали перед судом, еще четверо объявлены в международный розыск, главарь банды
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