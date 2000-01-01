23.08 05:27 MIGnews.com

Члена группировки ГТА Хазратхона Додохонова доставили в суд

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Члена "банды ГТА" Хазратхона Додохонова, который был ранен во время перестрелки в Мособлсуде, доставили на судебное заседание."Хазратхона Додохонова доставили в суд, он примет участие в сегодняшнем заседании", - сообщила журналистам пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.Во вторник Мособлсуд продолжит рассмотрение дело так называемой "банды ГТА".Ранее сообщалось, что другой предполагаемый член банды, также участвовавший в перестрелке - Фазлетдин Хасанов, скончался от полученных ранений в больнице.Пятеро подсудимых по делу "банды ГТА" 1 августа напали на двоих сопровождавших их сотрудников полиции и устроили перестрелку в здании Мособлсуда. В результате трое бандитов были убиты, пятеро человек получили ранения, в том числе двое подсудимых.Еще четверо подсудимых по данному делу в нападении не участвовали, в момент инцидента, они находились в это время в зале суда.Так называемая "банда ГТА" была создана, по данным СКР, в 2012 году. В ее состав входили четырнадцать человек, все они были уроженцами центральноазиатских республик. К 2014 году на территории Москвы, Московской и Калужской областей бандиты убили 17 человек, еще два человека были ранены. Девять участников ОПГ предстали перед судом, еще четверо объявлены в международный розыск, главарь банды