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В Финляндии неизвестные напали на мусульманина 22.08 13:44   MIGnews.com

В Финляндии неизвестные напали на мусульманина

В финском городе Вантаа двое неизвестных мужчин напали на беженца с ножом, передает "Интерфакс".

20-летний беженец сообщил в полицию, что в воскресенье вечером, 20 августа, на него было совершено вооруженное нападение . Один из злоумышленников чисто говорил по-фински, а другого потерпевший заметил эстонский акцент. Предварительно, нападавшие спросили у него, является ли он мусульманином,а услышав утвердительный ответ, ударили беженца ножом. Ранение оказалось легким и он сумел убежать от преследователей.

Комиссар полиции Маркку Хелениус рассказал, что дело расследуется по составу преступления "оскорбление действием". В то же время он отметил, что полиция не занимается преступлением исключительно как совершенным на почве расизма. "Это одна из линий расследования", — подтвердил комиссар полиции Юха Спрингар. О задержании нападавших пока ничего не сообщается.

Это происшествие случилось через день после нападения в центре города Турку 18-летнего марокканца Абдеррахмана Мешкана на прохожих. Он зарезал ножом двух женщин и еще восемь человек получили ранение.
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