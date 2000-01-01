22.08 14:29 MIGnews.com

Ливан сорвал попытку ISIS взорвать лайнер, летевший из ОАЭ

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Министр внутренних дел Ливана Нухад Машнук заявил, что террористы планировали взорвать в следовавшем из Австралии в ОАЭ самолёте бомбу, заложенную в большую куклу Барби.По словам Машнука, боевики планировали взорвать самолет, спрятав бомбы в большой кукле Барби и в мясорубке. Планы террористов не осуществились, так как в аэропорту заметили перевес в их ручной клади — сумка весила 6,5 килограмм, что превышает лимит авиакомпании."Ливанские спецслужбы сыграли важную роль в срыве попытки совершить теракт на борту самолета, следовавшего рейсом из Австралии в Абу-Даби", заявил Машнук.По словам главы МВД, за атакой стояли четверо братьев - выходцев из Ливана.Сообщается, что главный подозреваемый, Амер Хайят, пытался пронести на самолет два взрывных устройства.Ливанские власти арестовали Хайята, когда он высадился в Абу-Даби в середине июля. Он планировал сесть в самолет и привести бомбу в действие через 20 мин после взлетаПо словам главы МВД, за атакой стояли четверо братьев, которые имели ливанское происхождение.Он отметил, что двое, Халед и Махмуд Хайят, были задержаны в Австралии, один в Ливане. Ещё один брат, идентифицированный как Тарик Хайят, находится в данный момент в Сирии и является одним из ключевых членов группировки ИГ.Известно, что на борту самолета находилось около 400 пассажиров, из них 120 ливанцев.Авиакомпания Emirates Airlines, национальный перевозчик Объединенных Арабских Эмиратов, заявила, что она помогает расследованию по этому делу.Машнук подчеркнул, что теракт должен был стать "посланием" властям ОАЭ, которые участвуют в международной антитеррористической коалиции.