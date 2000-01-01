22.08 16:29 MIGnews.com

Теракты в Испании: подозреваемые предстали перед судом

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Четверо подозреваемых в причастности к терактам в Каталонии предстали перед судом в Мадриде во вторник, 22 августа. Национальная судебная коллегия должна решить, какие именно обвинения будут предъявлены задержанным.Подозреваемые - Мухаммед Шемляль, Дрисс Укабир, Мухаммед Ааля и Сальх Кариб - были доставлены в Мадрид ночью.Потенциальные террористы были доставлены в испанскую столицу в сопровождении сотрудников гражданской гвардии Испании.Задержанные являлись членами террористической ячейки, состоящей из 12-ти человек, согласно версии полиции. Из них восемь были убиты после нападений в Барселоне и Камбрильсе.В ходе заседаний судья Фернандо Андру должен зачитать пункты обвинения, включая участие в акте терроризма, убийстве и незаконном владении оружием.Если подозреваемые согласятся давать показания, им будут задавать вопросы в суде.Слушание должно завершиться решением о заключении подозреваемых под стражу до окончания расследования, передает Би Би Си.