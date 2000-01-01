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Террористы: мы планировали масштабную атаку в Барселоне | Фото: Thinkstock22.08 18:58   MIGnews.com

Террористы: мы планировали масштабную атаку в Барселоне

Четверо подозреваемых в причастности к терактам в Каталонии признали, что готовили более масштабную атаку в Барселоне. Такое заявление террористы сделали на суде в Мадриде во вторник, 22 августа.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на судебный источник.

Группа джихадистов планировала крупную атаку на Барселону с использованием взрывчатых веществ.

Издание El Mundo отмечает, что совершенные теракты стали лишь альтернативой главному сценарию, который готовился несколько месяцев.

Газета утверждает, что террористы изначально планировали привести в действие мощное взрывное устройство, известное как "Мать Сатаны".

Однако после того как этот план провалился, джихадисты провели ряд терактов с использованием автомобилей.
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