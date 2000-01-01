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78 мирных жителей погибли при ударах коалиции по Ракке 22.08 19:30   MIGnews.com

Ракка: 78 гражданских погибли в результате ударов коалиции

Около 80 мирных жителей погибли в результате авиаударов коалиции, возглавляемой США, за сутки в сирийском городе Ракка.

Об этом сообщает агентство SANA во вторник, 22 августа.

В ходе бомбардировок серьезные повреждения получили жилые дома и несколько объектов городской инфраструктуры.

Агентство Reuters со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека сообщило как минимум о 42 гражданских, погибших при бомбардировках Ракки.
Из них, 19 оказались дети, согласно информации агентства.

В общей сложности с начала операции по освобождению города от боевиков ISIS погибли 170 мирных жителей.
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