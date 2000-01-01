22.08 19:30 MIGnews.com

Ракка: 78 гражданских погибли в результате ударов коалиции

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Около 80 мирных жителей погибли в результате авиаударов коалиции, возглавляемой США, за сутки в сирийском городе Ракка.Об этом сообщает агентство SANA во вторник, 22 августа.В ходе бомбардировок серьезные повреждения получили жилые дома и несколько объектов городской инфраструктуры.Агентство Reuters со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека сообщило как минимум о 42 гражданских, погибших при бомбардировках Ракки.Из них, 19 оказались дети, согласно информации агентства.В общей сложности с начала операции по освобождению города от боевиков ISIS погибли 170 мирных жителей.