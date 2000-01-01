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YouTube 22.08 20:56   MIGnews.com

Террористы: имам – зачинщик атак в Барселоне

Подозреваемые в подготовке терактов в Каталонии заявили, что имам Абдельбаки эс-Сати являлся организатором атак в Испании. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Таким образом, показания двух подозреваемых подтверждают предположения следствия. По данным полиции, именно эс-Сатти разрабатывал план атак и вербовал боевиков в Испании.

Ранее сообщалось, что он мог быть среди погибших при взрыве в Альканаре.

Правоохранители подтвердили смерть имама в понедельник, 21 августа.

Двое из подозреваемых назвали имама "зачинщиком" атак в Каталонии, согласно информации Reuters.
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