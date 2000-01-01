22.08 21:59 MIGnews.com

Редкая белая коала родилась в зоопарке Австралии

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В австралийском зоопарке родился редкая белая коала. Необычный белый окрас детеныша не связан с альбинизмом, а скорее всего, коала родилась белой благодаря рецессивному гену, унаследованному от матери.К такому выводу пришли представители зоопарка в Квинсленде.Новорожденную самку еще не назвали, однако она уже стала любимицей интернета и посетителей зоопарка.Эксперты отмечают, что такой белой коале было бы непросто выжить в дикой природе.Эколог из Центрального университета Квинсленда Алистер Мальзер отмечает, что за 20 лет наблюдений за этими животными в дикой природе ни разу не видел белой коалы, передает Би би Си.