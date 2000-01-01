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скриншот с видео22.08 21:59   MIGnews.com

Редкая белая коала родилась в зоопарке Австралии

В австралийском зоопарке родился редкая белая коала. Необычный белый окрас детеныша не связан с альбинизмом, а скорее всего, коала родилась белой благодаря рецессивному гену, унаследованному от матери.

К такому выводу пришли представители зоопарка в Квинсленде.

Новорожденную самку еще не назвали, однако она уже стала любимицей интернета и посетителей зоопарка.

Эксперты отмечают, что такой белой коале было бы непросто выжить в дикой природе.

Эколог из Центрального университета Квинсленда Алистер Мальзер отмечает, что за 20 лет наблюдений за этими животными в дикой природе ни разу не видел белой коалы, передает Би би Си.
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