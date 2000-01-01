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В центре Тель-Авива - провал в земле, эвакуированы дома 22.08 07:25   MIGnews.com

В центре Тель-Авива - провал в земле, эвакуированы дома

Вечером 21 августа в центре Тель-Авива, на улице Шломо Ха-Мелех образовался провал в земле.

В провал упали две машины. Жители близлежащих домов были эвакуированы.

Минувшей ночью краном из провала извлекли одну из машин.

Полиция заявила, что жителям разрешат вернуться домой только после того, как инженеры удостоверяться, что опасности для домов нет.

Предполагается, что причиной возникновения провала стали строительные работы, завершившиеся неподалеку несколько месяцев назад.
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