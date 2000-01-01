22.08 07:41 MIGnews.com

Спасательные работы в Казамиччола-Терме продолжаются

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На итальянском острове Искья, пострадавшем от землетрясения, продолжается разбор завалов. Из-под обломков трехэтажного дома в местечке Казамиччола-Терме были спасены трое детей — Паскуале, Чиро и Маттия Тоскано. Операция по их извлечению из-под завалов длилась пять часов, передает РИА Новости.Ранее из-под обломков полностью разрушенного здания спасатели извлекли выживших — мужчину и женщину, а затем – еще одного мужчину, отца детей — Алессандро Тоскано. Затем нашли тело погибшей женщины.Землетрясение произошло вечером 21 августа. Его магнитуда составила 4,0. Затем последовали 14 афтершоков. От стихии пострадали два города на севере острова Искья — Казамиччола-Терме и Лакко-Амено. Погибли 2 человека, пострадали 26, 2 получили тяжелые травмы.На Искью итальянские власти перебрасываются спецподразделения службы Гражданской обороны. Также туда направлены кинологи с собаками, обученными находить людей в завалах. Все пострадавшие будут доставляться в больницу на вертолетах. Кроме того, жители острова, которые пожелают эвакуироваться, смогут воспользоваться услугами специально направленных на Искью паромов.