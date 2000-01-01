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22.08 12:18   MIGnews.com

Перехвачены два военных военных транспорта из КНДР в Сирию

Reuters сообщает о секретном докладе ООН, в котором открываются новые подробности военного сотрудничества между Северной Кореей и Сирией.

По данным доклада, за последние полгода были перехвачены два груза из Северной Кореи в Сирию. Речь идет о военных поставках. Доклад не сообщает деталей о грузе и подробностей перехвата.

Предполагается, что речь идет о компонентах химического оружия или баллистических ракет. Также КНДР может участвовать в процессе восстановления ПВО Сирии или строительстве заводов по производству ракет СКАД.
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