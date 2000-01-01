22.08 08:44 MIGnews.com

Заметая следы: найдено тело пропавшей без вести журналистки

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Датские правоохранительные органы обнаружили тело пропавшей без вести журналистки Ким Валл, сообщил в понедельник шведский телеканал SVT Nyheter.Ранее сообщалось, что последний раз видели живой шведскую журналистку на борту подводной лодки, Петера Мадсена "Наутилус", ее создателя и владельца. Мадсен заявил, что во время путешествия на подводном судне произошел несчастный случай, в результате которого девушка скончалась."Обвиняемый рассказал полиции и суду, что на борту подводной лодки произошел несчастный случай, ставший причиной смерти Валл, после чего он (Мадсен - ИФ) похоронил ее в море", - говорилось в заявлении полиции Копенгагена, которая ведет расследование этого дела."Полиция Копенгагена заверила, что обвинения (против Мадсена - ИФ) остаются в силе", - также заявили в полиции.Подлодка, на которой Валл путешествовала с создателем и владельцем судна Мадсеном, затонула в пятницу 11 августа, сам Мадсен был спасен, а журналистка считалась пропавшей. Позже лодку подняли и отбуксировали в порт Копенгагена, но на борту никого не обнаружили.В полиции заявили, что затопление подлодки было намеренным, его цель – скрыть следы преступления.Мадсен сконструировал самодельную подлодку "Наутилус" в 2008 году. Тогда она стала самым большим таким судном в мире.