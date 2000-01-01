22.08 09:19 MIGnews.com

После бар мицвы: гангстеры открыли огонь в Кейсарии

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В Кейсарии минувшей ночью были ранены три человека.По ним открыли огонь после того, как они вышли из банкетного зала, в котором праздновали бар мицву внука знаменитого гангстера.48-летний мужчина, известный в криминальных кругах, и ранее уже переживший попытку покушения, тяжело ранен и эвакуирован в госпиталь Тель Ха-Шомер. два года назад он чудом выжил после покушения, совершенного на него в Хадере.Раненый является владельцем обменного пункта, стоянки и лицензии на вывоз автомобилей с незаконной парковки.28-летний мужчина ранен в верхнюю часть тела и эвакуирован в госпиталь Рамбам.30-летний мужчина получил ранения конечностей и эвакуирован в госпиталь Хилель Яффе.Полиция задержала двух мужчин по подозрению в организации нападения.