Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







После бар мицвы: гангстеры открыли огонь в Кейсарии 22.08 09:19   MIGnews.com

После бар мицвы: гангстеры открыли огонь в Кейсарии

В Кейсарии минувшей ночью были ранены три человека.

По ним открыли огонь после того, как они вышли из банкетного зала, в котором праздновали бар мицву внука знаменитого гангстера.

48-летний мужчина, известный в криминальных кругах, и ранее уже переживший попытку покушения, тяжело ранен и эвакуирован в госпиталь Тель Ха-Шомер. два года назад он чудом выжил после покушения, совершенного на него в Хадере.

Раненый является владельцем обменного пункта, стоянки и лицензии на вывоз автомобилей с незаконной парковки.

28-летний мужчина ранен в верхнюю часть тела и эвакуирован в госпиталь Рамбам.

30-летний мужчина получил ранения конечностей и эвакуирован в госпиталь Хилель Яффе.

Полиция задержала двух мужчин по подозрению в организации нападения.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:45
ЦАХАЛ перехватил машину с оружием ехавшую в Израиль  
08:44
Заметая следы: найдено тело пропавшей без вести журналистки
08:10
Чешский спецназ закончил подготовку на базе Цеелим
08:06
Google презентовал новую "сладкую" операционную систему
07:41
Спасательные работы в Казамиччола-Терме продолжаются
07:25
В центре Тель-Авива - провал в земле, эвакуированы дома
07:22
КНДР: США и Южной Корее не избежать возмездия и наказания
07:15
Выследить террориста из Барселоны помогла бдительная женщина
06:33
Лавров: Мы не будем срывать зло на американских гражданах
05:26
Архитектор: растения полезны в борьбе с терроризмом
04:44
Женщине вызвали скорую после просмотра фильма ужасов
03:31
Сидячий образ жизни повышает риск ранней смерти
02:33
Ученые: можно поправиться от запаха еды
00:12
Россияне не смогут наблюдать Великое американское затмение
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus