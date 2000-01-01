22.08 09:51 MIGnews.com

Посол Ирака назвал сроки освобождения страны от террористов

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Ирак будет освобожден от террористов «Исламского государства» (запрещена на территории России) через два месяца. Об этом в интервью газете «Известия» сообщил посол Ирака в России Хайдар Хади.«В Ираке осталось немного террористов — им уже некуда деваться, особенно на границе с Сирией, поэтому им ничего не остается, кроме как сражаться до конца, насмерть», — заявил Хади. Он выразил надежду, что «очень скоро» с террористами будет покончено и Ирак «будет полностью освобожден» от ИГ.Хади напомнил, что операция по освобождению Мосула велась девять месяцев. Он подчеркнул, что город «мог бы быть взят нашими войсками намного раньше», если бы «противник не использовал мирное население в качестве живого щита». По словам посла, сейчас, «когда речь идет о небольших «гнездах», где еще остаются террористы», продвижение «идет намного быстрее». «При этом среди игиловцев царит упаднический дух, так что добить их будет куда проще. Я бы сказал, что на это уйдет меньше двух месяцев», — заключил дипломат.Иракская армия 20 августа начала наступление на город Талль-Афар на северо-западе страны, удерживаемый боевиками ИГ. По приблизительным оценкам, на данный момент в Талль-Афаре находятся до 2 тыс. террористов.