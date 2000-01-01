22.09 10:52 MIGnews.com

Задержали подозреваемого в причастности к каталонским атакам

La @guardiacivil detiene en Castellón a un marroquí residente en España por colaborar con la célula de los atentados de Barcelona y Cambrils pic.twitter.com/EfrE7lgmjS — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) 22 сентября 2017 г.

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В испанской провинции Кастельон задержали мужчину, который подозревается в причастности к терактам в Каталонии. Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Зоидо."Гражданская гвардия задержала в провинции Кастельон марокканца за сотрудничество с террористической ячейкой, которая стоит за терактами в Барселоне и Камбрильсе", - сообщил Зоидо.17 августа на улице Рамбла в центре Барселоны микроавтобус наехал на пешеходов. Спустя некоторое время на проспекте Диагональ автомобиль сбил нескольких полицейских. В тот же вечер в городе Камбрильс еще одна группа террористов попыталась совершить атаку по барселонскому сценарию. Там среди пострадавших оказалась россиянка. По последним данным, в результате всех атак погибли 16 человек, еще 130 пострадали.Ранее сообщалось в ряде испанских СМИ, со ссылкой на источники в правоохранительных органах,что группа подозреваемых террористов причастных к событиям в Каталонии, готовила еще серию из 10 терактов на территорию Испании. Подозреваемые планировали начинить взрывчаткой рюкзаки и совершить еще 10 нападений. Именно такие рюкзаки использовались в ходе случившегося в Манчестере 22 мая на концерте певицы Арианы Гранде. Жертвами того теракта стали 22 человека.