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Мексика: число жертв землетрясения возросло 22.09 11:17   MIGnews.com

Мексика: число жертв землетрясения возросло

Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 286 человек. Об этом сообщил глава национальной аварийно-спасательной службы Мексики Луис Фелипе Пуэнте.

Чиновник написал об этом в своем микроблоге Twitter. Согласно данным, в столице Мехико погибли 148 человек.

При этом в штате Морелос погибли 73 человека, в Пуэбле — 45, в штате Мехико — 13, в Герреро — 6, в Оахаке — 1.

Мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло рядом с Мехико вечером 19 сентября.
Власти Мексики заявили, что в результате пострадали более 2 тыс. граждан.
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