Сирийские источники: Израиль разбомбил склад оружия
ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по объекту (предположительно по складу с оружием). Инцидент по сообщениям сирийских источников, произошел в районе международного аэропорта Дамаска.
Данная информация появилась в сирийских социальных сетях.
Официальных уведомлений пока не поступало.
Согласно информации сирийских источников, удар был нанесен из-за пределов сирийской территории и по тому же участку, ранее подвергнувшемуся атаке израильских ВВС.
Тогда речь шла о предотвращении доставки иранских вооружений террористам ливанской шиитской группировки "Хизбалла".
На своей странице в Facebook "Защитники родины и законной власти" заявили, что удар был нанесен управляемой ракетой.
Также сообщается о большом ущербе.