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22.09 12:10   MIGnews.com

Сирийские источники: Израиль разбомбил склад оружия

ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по объекту (предположительно по складу с оружием). Инцидент по сообщениям сирийских источников, произошел в районе международного аэропорта Дамаска.

Данная информация появилась в сирийских социальных сетях.
Официальных уведомлений пока не поступало.

Согласно информации сирийских источников, удар был нанесен из-за пределов сирийской территории и по тому же участку, ранее подвергнувшемуся атаке израильских ВВС.

Тогда речь шла о предотвращении доставки иранских вооружений террористам ливанской шиитской группировки "Хизбалла".
На своей странице в Facebook "Защитники родины и законной власти" заявили, что удар был нанесен управляемой ракетой.
Также сообщается о большом ущербе.

Информация уточняется.
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