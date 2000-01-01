22.09 12:10 MIGnews.com

Сирийские источники: Израиль разбомбил склад оружия

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ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по объекту (предположительно по складу с оружием). Инцидент по сообщениям сирийских источников, произошел в районе международного аэропорта Дамаска.Данная информация появилась в сирийских социальных сетях.Официальных уведомлений пока не поступало.Согласно информации сирийских источников, удар был нанесен из-за пределов сирийской территории и по тому же участку, ранее подвергнувшемуся атаке израильских ВВС.Тогда речь шла о предотвращении доставки иранских вооружений террористам ливанской шиитской группировки "Хизбалла".На своей странице в Facebook "Защитники родины и законной власти" заявили, что удар был нанесен управляемой ракетой.Также сообщается о большом ущербе.Информация уточняется.