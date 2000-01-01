22.09 16:41 MIGnews.com

Иран показал ракету, которая достанет до Израиля

🔴📺رونمایی از جدیدترین #موشک_بالستیک ایران با نام "خرمشهر" / برد خرمشهر 2 هزار کیلومتر است pic.twitter.com/L3dmg90vxq — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) 22 сентября 2017 г.

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Спустя три дня после выступления американского президента Дональда Трампа на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, где он яростно раскритиковал Иран, назвав его "государством-изгоем", в Тегеране прошел военный парад, на котором иранцы продемонстрировали свою боевую мощь и последние разработки в сфере оборонной промышленности.В рамках так называемой Недели священной обороны, которая началась 22 сентября, были продемонстрированы и ракеты дальностью до 2 тыс. километров. То есть такие, которые могут поразить большинство государств ближневосточного региона, включая Израиль."Ракета "Хормшр" – величайшее достижение министерства обороны Ирана. Ракета имеет дальность действия 2000 километров и может переносить боеголовку на расстояние 1800 километров. Она способна переносить более одной боеголовки. Как уже отмечалось, ракета уменьшилась в размерах и стала более тактической, и в ближайшем будущем она будет использоваться", - сообщил на параде генерал аэрокосмических сил Корпуса стражей Исламской революции Амир Али Хаджизаде.Посетила мероприятие и правящая верхушка Исламской республики, включая ее президента Хасана Рухани, который не стесняясь выступил раскритиковал своего американского коллегу."Мы будем развивать нашу оборонительную и военную мощь настолько, насколько мы сочтем необходимым. Мы не ждем ничьего разрешения защищать свою землю. Наши вооруженные и оборонные силы всегда служили укреплению мира. Мы никогда не применяли нашу оборонную силу для завоевания земли, но исключительно для защиты нашей собственной родины", - заявил он 22 сентября.Кроме того, Рухани подчеркнул, что Тегеран поддержит поддерживать "угнетенных людей Йемена, Сирии и Палестины".