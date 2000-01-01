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Десятки тысяч израильтян провели Рош а-Шана на природе | Фото: Tracy Hunter/Flickr22.09 18:27   MIGnews.com

Десятки тысяч израильтян провели Рош а-Шана на природе

Рош а-Шана – отличный повод, чтобы провести время с семьей и друзьями на природе, чем воспользовались десятки тысяч израильтян, что повлекло за собой дорожные пробки (в особенности на севере и в центре Израиля) и ограничение на вход в отдельно взятых учреждениях.

Как сообщили в управлении природы и парков Израиля, 22 сентября национальные парки и заповедники Израиля посетили около 25 000 человек.

По данным управления, начиная с четверга, 21 сентября, пляжи Галилейского моря посетили около 40 тысяч человек. В связи с наплывом отдыхающих в пятницу на двух пляжах была запрещена парковка автомобилей.

Не обошлось и без плохих вестей – в пятницу на расположенном на севере страны пляже Нахшолим утонул 50-летний мужчина. Прибывшие на место трагедии медики Маген Давид Адом предприняли безуспешную попытку реанимировать погибшего. Как сообщила израильская пресса, мужчина пошел купаться в запрещенном месте, где не было спасателей.
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