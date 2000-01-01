Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Британские банки заморозят счета нелегалов | Фото: Thinkstock22.09 18:59   MIGnews.com

Британские банки заморозят счета нелегалов

Начиная с нового года, банковские учреждения Великобритании должны будут сверить списки их клиентов со списком лиц (по данным СМИ, их количество измеряется 70 млн. человек), подлежащих депортации из королевства или скрывающихся от миграционных служб.

После этого они сообщат МВД о тех держателях счетов, чьи имена будут найдены в списке нелегалов, и закрыть или заморозить их счета.

Данная мера предписана законом об иммиграции, принятым парламентом в прошлом году. Он также предусматривает целый ряд мер, направленных на то, чтобы нелегалы решили добровольно покинуть страну.

Как пишет газета The Guardian, такие проверки будут проходить раз в три месяца, а информация банкам будет предоставлена только о тех людях, которые находятся в Великобритании незаконно. Как утверждает министр МВД Эмбер Радд, мигранты, находящиеся в Британии легально, смогут использовать свои банковские счета как ни в чем не бывало.

Стоит отметить, что проверка миграционного статуса будущих клиентов стала для британских банков обычным делом после ужесточения правил открытия счетов в 2014 году.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:33
По роману Билла Клинтона снимут триллер
20:56
"Мисс Турцию" лишили титула за "твит" о путxе
20:10
"Ядерный арсенал Израиля угрожает миру"
18:27
Десятки тысяч израильтян провели Рош а-Шана на природе
17:55
Решение Меркель открыть границы для беженцев расследуют
15:46
"Хизбалла" готова к войне с Израилем и США
15:06
Строить стали меньше
14:45
Кашрут без удостоверения
14:33
Защитник ПСЖ помирил одноклубников на командном ужине
14:12
Важная инициатива
14:05
Европа еще долго будет зависеть от российского газа
13:20
Российская подлодка уничтожила базу боевиков в Сирии
13:17
Инфляции нет, жилье дорожает
13:02
Facebook расскажет конгрессу о закупках рекламы из России
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus