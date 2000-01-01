22.09 18:59 MIGnews.com

Британские банки заморозят счета нелегалов

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Начиная с нового года, банковские учреждения Великобритании должны будут сверить списки их клиентов со списком лиц (по данным СМИ, их количество измеряется 70 млн. человек), подлежащих депортации из королевства или скрывающихся от миграционных служб.После этого они сообщат МВД о тех держателях счетов, чьи имена будут найдены в списке нелегалов, и закрыть или заморозить их счета.Данная мера предписана законом об иммиграции, принятым парламентом в прошлом году. Он также предусматривает целый ряд мер, направленных на то, чтобы нелегалы решили добровольно покинуть страну.Как пишет газета The Guardian, такие проверки будут проходить раз в три месяца, а информация банкам будет предоставлена только о тех людях, которые находятся в Великобритании незаконно. Как утверждает министр МВД Эмбер Радд, мигранты, находящиеся в Британии легально, смогут использовать свои банковские счета как ни в чем не бывало.Стоит отметить, что проверка миграционного статуса будущих клиентов стала для британских банков обычным делом после ужесточения правил открытия счетов в 2014 году.