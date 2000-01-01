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Саудовскому богослову запретили проповедовать за сексизм 23.09 01:37   MIGnews.com

Саудовскому богослову запретили проповедовать за сексизм

Саудовский принц и губернатор провинции Благородная Мекка Фейсал бин Халид бин Абдул Азиз запретил шейху Сааду аль-Хиджри проповедовать, возглавлять молитвы и другие религиозные мероприятия.

Как пишет газета "Сабр", таким образом, богослова наказали за сексистские заявления в адрес женщин. Шейх заявил, что в нормальном состоянии женщины имеют "половину мозга" в сравнении с мужчинами. Но когда женщины идут за покупками, у них "становится только четверть" мозга. Именно таким образом он аргументировал запрет на выдачу женщинам водительских прав.

Пресс-секретарь руководства провинции Асир, где и разразился скандал, заявил, что целью запрета является ограничение использования проповеднических площадок для распространения противоречивых идей, которые приуменьшают ценность отдельных людей или групп людей.
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