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В каирской больнице умер один из лидеров Братьев-мусульман 23.09 07:09   MIGnews.com

В каирской больнице умер один из лидеров Братьев-мусульман

89-летний бывший лидер запрещенного в Египте движения "Братья-мусульмане" Махди Акеф скончался в каирской больнице, куда его некоторое время назад перевели из тюремной камеры в связи с ухудшением здоровья.

"Акеф скончался в каирской больнице Каср аль-Айни", — цитирует сообщение египетского управления по наблюдению за тюрьмами портал "Аль-Ахрам".

Как сообщил пресс-секретарь "Братьев-мусульман" Таллат Фахми, Акеф долгое время страдал от онкозаболевания.

Отмечается, что на протяжении шести лет с 2004 по 2010 год Акеф являлся верховным наставником (муршидом) египетских "Братьев-мусульман", после него пост занял Мухаммед Бадиа, в настоящее время отбывающий наказание в каирской тюрьме.

Сам Акеф был арестован в 2013 году с приходом к власти действующего ныне президента Абдель Фаттаха ас-Сиси. Изначально его приговорили к пожизненному заключению, но в результате апелляции это решение было отменено и он ждал пересмотрения приговора.
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