22.09 09:57 MIGnews.com

В шаге от катастрофы

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Крупнейший в мире авиалайнер Airbus A380 едва не разбился в 15 километрах от московского аэропорта Домодедово, сообщает Reuters.Инцидент произошёл 10 сентября, самолёт авиаперевозчика Emirates снизился к взлётно-посадочной полосе до высоты 120 метров при норме в 600 метров. После опасного сближения с землёй лайнер стал набирать высоту и пошёл на второй круг, однако и в этот раз пилоты не смогли посадить самолёт. Лайнер сел только с третьей попытки. На борту в момент посадки находились 426 пассажиров. Никто из находившихся на борту людей не пострадал.В момент инцидента на борту воздушного судна находились 426 пассажиров, никто из них не пострадал.Расследованием инцидента, который классифицируется как серьезный, занимается Управление гражданской авиации ОАЭ (The General Civil Aviation Authority). В компании Emirates агентству Reuters также подтвердили, что сейчас в отношении рейса ЕК-131 проводится проверка, однако рассказать о подробностях отказались.