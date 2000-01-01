Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







В шаге от катастрофы | Фото: Thinkstock22.09 09:57   MIGnews.com

В шаге от катастрофы

Крупнейший в мире авиалайнер Airbus A380 едва не разбился в 15 километрах от московского аэропорта Домодедово, сообщает Reuters.

Инцидент произошёл 10 сентября, самолёт авиаперевозчика Emirates снизился к взлётно-посадочной полосе до высоты 120 метров при норме в 600 метров. После опасного сближения с землёй лайнер стал набирать высоту и пошёл на второй круг, однако и в этот раз пилоты не смогли посадить самолёт. Лайнер сел только с третьей попытки. На борту в момент посадки находились 426 пассажиров. Никто из находившихся на борту людей не пострадал.

В момент инцидента на борту воздушного судна находились 426 пассажиров, никто из них не пострадал.

Расследованием инцидента, который классифицируется как серьезный, занимается Управление гражданской авиации ОАЭ (The General Civil Aviation Authority). В компании Emirates агентству Reuters также подтвердили, что сейчас в отношении рейса ЕК-131 проводится проверка, однако рассказать о подробностях отказались.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:17
Мексика: число жертв землетрясения возросло
11:03
Хорошая традиция
10:52
Задержали подозреваемого в причастности к каталонским атакам
10:21
Госсекретарь США: Россия нарушает договор ликвидации РСМД
09:17
Власти Испании "закручивают гайки" жителям Каталонии
08:21
Умерла Лилиан Бетанкур — самая богатая женщина в мире
08:02
Расставили все точки над и: мы знаем, кто "потрошитель"
07:32
Будет война?
04:18
Google заключил гигантскую сделку с HTC
02:31
Ученые: выкидыш может повысить вероятность зачатия
23:22
Ученые раскрыли секрет мужской привлекательности
22:25
Исследователи Мюллера ищут документы из Белого дома
21:40
Сирийские войска контролируют 85% территории Дейр эз-Зора
20:30
Скончалась самая богатая женщина мира
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus