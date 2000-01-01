В шаге от катастрофы

Крупнейший в мире авиалайнер Airbus A380 едва не разбился в 15 километрах от московского аэропорта Домодедово, сообщает Reuters.
Инцидент произошёл 10 сентября, самолёт авиаперевозчика Emirates снизился к взлётно-посадочной полосе до высоты 120 метров при норме в 600 метров. После опасного сближения с землёй лайнер стал набирать высоту и пошёл на второй круг, однако и в этот раз пилоты не смогли посадить самолёт. Лайнер сел только с третьей попытки. На борту в момент посадки находились 426 пассажиров. Никто из находившихся на борту людей не пострадал.
В момент инцидента на борту воздушного судна находились 426 пассажиров, никто из них не пострадал.
Расследованием инцидента, который классифицируется как серьезный, занимается Управление гражданской авиации ОАЭ (The General Civil Aviation Authority). В компании Emirates агентству Reuters также подтвердили, что сейчас в отношении рейса ЕК-131 проводится проверка, однако рассказать о подробностях отказались.