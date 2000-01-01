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В Киргизии погиб израильский гид 22.10 10:05   MIGnews.com

В Киргизии погиб израильский гид

В Бишкеке, столице Киргизии, в результате автомобильной аварии погиб израильский туристический гид.

По сообщениям в израильских СМИ, речь идет о 60-летнем Дани Нахуме.

Нахум, со своим помощником, ехал по Бишкеку и попал в аварию вместе со своим помощником. Помощник ранен в результате аварии.

Сообщение о гибели израильтянина передано его семье. Возвращением тела погибшего на родину занимается посольство Израиля в Казахстане.
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