22.10 10:05 MIGnews.com

В Киргизии погиб израильский гид

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В Бишкеке, столице Киргизии, в результате автомобильной аварии погиб израильский туристический гид.По сообщениям в израильских СМИ, речь идет о 60-летнем Дани Нахуме.Нахум, со своим помощником, ехал по Бишкеку и попал в аварию вместе со своим помощником. Помощник ранен в результате аварии.Сообщение о гибели израильтянина передано его семье. Возвращением тела погибшего на родину занимается посольство Израиля в Казахстане.