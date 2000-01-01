Лидер Лехава Бенци Гопштейн арестован

По окончании секретного расследования полиции были арестованы 15 активистов крайне-правого движения Лехава, в том числе его лидер, Бенци Гопштейн.
Аресты последовали за серий нападений на членов национальных меньшинств, “друживших” с еврейскими девушками.
Обысканы дома подозреваемых и собраны вещественные доказательства.
Адвокат Гопштейна, Итамар Бен Гвир, утверждает, что удар по Лехава был нанесен под давлением реформистского движения, которое две недели назад подало петицию, в которой требует суда над Гопштейном и Лехава. Ранее Центр Религиозных Реформ потребовал объяснить, на каком основании активистов Лехава не привлекают к ответственности.