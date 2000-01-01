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Подмосковье: Израильский самолет опасно сблизился с лайнером 22.10 12:02   MIGnews.com

Подмосковье: Израильский самолет опасно сблизился с лайнером

Израильский бизнес-джет в Подмосковье самовольно вышел за пределы эшелона, приблизившись к встречному самолету, выполнявшему рейс Сочи - Москва, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Бизнес-самолет Bombardier Challenger направлялся с подмосковного аэродрома "Остафьево" в Тель-Авив. Однако экипаж вопреки указанием диспетчеров поднялся на 130 метров выше заданной высоты, чем спровоцировал срабатывание системы предупреждения об опасном сближении с встречным рейсовым лайнером Сочи - Москва", - сказал собеседник агентства.

Источник пояснил, что срабатывание системы не говорит о неминуемой катастрофе. "Однако система предупреждает о нештатной ситуации, дает пилотам несколько минут на то, чтобы избежать непоправимых последствий. Игнорирование показаний системы в течение нескольких минут неоднократно приводило к крупнейшим катастрофам", - сказал он.

Экипаж израильского борта своевременно среагировал на действия системы и самолеты благополучно разошлись, добавил собеседник агентства.
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