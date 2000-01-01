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В Германии за год завели 800 дел об исламском терроризме | Фото: Thinkstock22.10 12:15   MIGnews.com

В Германии за год завели 800 дел об исламском терроризме

Начиная с января 2017 года, германская полиция завела около 900 дел в связи с терроризмом, из которых только 100 имели лево- или праворадикальную подоплеку, а остальные расследовали связь исламистов.

Из доклада Генпрокуратуры ФРГ, откуда журналисты газеты Welt am Sonntag достали эти данные, также стало известно о более чем троекратном росте статистики, так как еще в 2016 году в Германии возбудили 250 связанных с терроризмом дел.

На этом фоне зампред Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубикки, отметив наличие у органов юстиции разных правовых возможностей, сетует на их сильную загруженность.

"Нам требуется значительно больше персонала как в отделениях прокуратуры, так и в судах. А если исламисты не являются немецкими гражданами, то обязательной мерой должна быть депортация из страны", - цитирует его Welt am Sonntag.

В этом году уже почти 300 дел по терроризму были переданы в прокуратуру. При этом далеко не все дела касаются террористической деятельности на территории Германии. Производства ведутся также в отношении граждан Сирии, Афганистана или Ирака, чьи дела суды рассматривают из-за их участия в террористической организации ISIS или других радикальных группировках, даже без планирования нападений в ФРГ.
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