22.10 13:35 MIGnews.com

Недопоняли: Араба арестовали за "доброе утро" в Facebook

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Израильские полицейские по ошибке арестовали палестинского рабочего, перепутав его пожелание "доброго утра" с призывом нападать на евреев.Как сообщает "Гаарец", инцидент произошел из-за автоматического перевода в Facebook, которым воспользовались сотрудники правоохранительных органов.Инцидент произошел на прошлой неделе, когда один из жителей Бейтар-Илита опубликовал на своей странице в соцсети фотографию со стройплощадки, на которой работает. На снимке изображен прислонившийся к бульдозеру мужчина с сигаретой и кофе в руке. А в подписи: "Доброе утро" по-арабски.Газета утверждает, что не понимающий арабский язык полицейский, решив воспользоваться автоматическим переводом, получил "нападайте на них" на иврите и "вредите им" по-английски.При этом арабы утверждают, что написанное действительно можно перевести на английский как "вредить", хотя любой мало-мальски знакомый с арабским языком человек поймет, что там и речи об этом не шло.Полицейские передали своим коллегам в Иудее и Самарии следующие сведения – житель территорий выложил фотографию бульдозера, на котором собирается давить израильтян. Те, в свою очередь, оперативно задержали "подозреваемого".При этом по какой-то причине ни на каком этапе они не консультировались с арабоговорящими людьми.Полиция Иудеи и Самарии подтвердила "Гаарецу" данную информацию, заявив об ошибке в переводе и согласившись, что правильный перевод был "доброе утро".Задержанный араб отказался как-либо это комментировать, а после ареста удалил сообщение со своей страницы в Facebook.