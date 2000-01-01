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Недопоняли: Араба арестовали за `доброе утро` в Facebook 22.10 13:35   MIGnews.com

Недопоняли: Араба арестовали за "доброе утро" в Facebook

Израильские полицейские по ошибке арестовали палестинского рабочего, перепутав его пожелание "доброго утра" с призывом нападать на евреев.

Как сообщает "Гаарец", инцидент произошел из-за автоматического перевода в Facebook, которым воспользовались сотрудники правоохранительных органов.

Инцидент произошел на прошлой неделе, когда один из жителей Бейтар-Илита опубликовал на своей странице в соцсети фотографию со стройплощадки, на которой работает. На снимке изображен прислонившийся к бульдозеру мужчина с сигаретой и кофе в руке. А в подписи: "Доброе утро" по-арабски.

Газета утверждает, что не понимающий арабский язык полицейский, решив воспользоваться автоматическим переводом, получил "нападайте на них" на иврите и "вредите им" по-английски.

При этом арабы утверждают, что написанное действительно можно перевести на английский как "вредить", хотя любой мало-мальски знакомый с арабским языком человек поймет, что там и речи об этом не шло.

Полицейские передали своим коллегам в Иудее и Самарии следующие сведения – житель территорий выложил фотографию бульдозера, на котором собирается давить израильтян. Те, в свою очередь, оперативно задержали "подозреваемого".

При этом по какой-то причине ни на каком этапе они не консультировались с арабоговорящими людьми.

Полиция Иудеи и Самарии подтвердила "Гаарецу" данную информацию, заявив об ошибке в переводе и согласившись, что правильный перевод был "доброе утро".

Задержанный араб отказался как-либо это комментировать, а после ареста удалил сообщение со своей страницы в Facebook.
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