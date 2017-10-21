22.10 13:46 MIGnews.com

Израиль: друзы скорбят по "бестии Асада"

مباشر من مجدل شمس المحتلة ..

في وقفة عز لأجل دماءِ شهدائنا وتأبيناً للشهيد عصام زهر الدين .. pic.twitter.com/WcsXNMwIrT — دمشقية الروح (@yassmin2alsham) October 21, 2017

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Друзы Мадждаль аш-Шамс на Голанских высотах устроили траурные мероприятия в связи с гибелью командира обороны Дейр эз-Зур, генерала Иссама Захреддина.Захреддин подорвался на мине на прошлой неделе - после того, как более трех лет удерживал, вопреки всему, отрезанный от асадовской Сирии гарнизон в Дейр эз-Зур. По другой версии, Захреддина застрелили политические конкуренты. Сирийская опопзиционная пресса утверждает, что Захреддина мьогли ликвидировать русские или “Хизбалла”.Сирийский канал аль-Ахбария показал запись с траурной процессии, прошедшей пор Мадждаль Шамс в минувшую субботу. Съемка сопровождалась комментариями: “Тысячи резидентов оккупированных Голан и Палестины почтили память героя отечества, шахида генерала Иссама Захреддина, который, вместе со своими товарищами по оружию показал миру значение храбрости и героизма”.В первые дни сирийской войны Иссам вместе с членами своей семьи, которые были по сути эскадроном смерти, совершили несколько преступлений и зверств в отношении гражданских лиц, главным образом, в провинции Суэйда.Когда Асад решил противостоять революции в военном отношении, он в основном полагался на группу военной элиты, которым он всегда доверял. Среди этих близких были такие люди, как Иссам Захреддин. Он был использован режимом, чтобы изобразить, что меньшинства, такие как друзы, были на стороне режима.Иссам Захредин начал свою кровавую криминальную карьеру, совершив ряд преступлений и массовых убийств в городе Эль-Таль, провинция Дамаск, а затем в районе Хиджар эс-Асвад и Аль-Кадам в Дамаске, и позднее в Дейр эз-Зур. В 2016 году он появился на фоне неизвестных мертвых тел, которые были ужасно искалечены, до такой степени, что большая часть человеческих органов были отрезаны. Эта картина вызвала возмущение в социальных сетях. После этого среди оппозиции Захреддина прозвали “бестией Асада”.